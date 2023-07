Découvrez une église du XVIe siècle inscrite au titre des Monuments historiques Église Saint-Nicolas Pujols Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

16 et 17 septembre
Gratuit. Entrée libre.
Cette ancienne collégiale, précédemment chapelle castrale, est aujourd'hui une église paroissiale. Elle est inscrite au titre des Monuments historiques et date du XVIe siècle.
Venez la découvrir lors d'une visite libre durant les Journées européennes du patrimoine.

Venez la découvrir lors d’une visite libre durant les Journées européennes du patrimoine. Église Saint-Nicolas Le Bourg, 47300 Pujols Pujols 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 71 54 81 https://www.grand-villeneuvois.fr L’église Saint-Nicolas, avec son clocher-tour, faisait partie d’un système de fortifications qui défendait la ville. Elle se compose d’une nef qui se termine, à l’est, par une abside polygonale. Les quatre travées de la nef et l’abside sont voûtées sur croisées d’ogives avec liernes et tiercerons. Deux chapelles latérales s’ouvrent sur la quatrième travée. Le clocher, tour carrée massive, accolé à l’extrémité de la nef, protège une porte de ville. Son rez-de-chaussée est sans communication directe avec l’intérieur de l’église. Un escalier à vis Saint-Gilles donne accès à ce clocher. Deux autres escaliers situés près des chapelles latérales, donnent accès aux tribunes ou loges du seigneur. Une de ces loges communiquait primitivement avec un château qui a été démoli au XIXe siècle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

©Rachid Houanoh

