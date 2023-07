Laissez-vous porter par un concert d’orgue et de flûte de pan Eglise Saint-Nicolas Plainfaing, 17 septembre 2023, Plainfaing.

Laissez-vous porter par un concert d’orgue et de flûte de pan Dimanche 17 septembre, 16h00 Eglise Saint-Nicolas

À l’occasion de ce concert, vous pourrez retrouver à l’orgue, Dominique Breda et à la flûte de pan, Michel Tirabosco.

Le programme du concert est le suivant : G.F. Haaendel, Sonate pour flûte et orgue en do majeur ; JS Bach, Deux chorals pour orgue ; W.A. Mozart, Andante pour flûte et orgue ; A;P.F. Boely, Offertoire pour le jour de Pâques ; S. Rachmaninov, Vocalise pour flûte de Pan et orgue ; G. Bizet, Trois extraits de Carmen pour flûte de Pan et orgue ; L.Vierne, Naïades et Carillon de Longpont ; B. Bartok, Six danses roumaines pour flûtes de Pan et orgue.

Eglise Saint-Nicolas 84, rue de l’église – 88230 Plainfaing Plainfaing 88230 Vosges Grand Est 03 29 50 32 13 https://www.plainfaing.com/ https://www.facebook.com/people/Mairie-de-Plainfaing/100071467607915/;https://station.illiwap.com/fr/public/88349 Le village de Plainfaing faisait partie du ban de Fraize et son histoire se confond avec celle de ce ban dont la paroisse dépendait. Au XVIe siècle, Jean Hercquel (Herculanus), chanoine de Saint-Dié, né à Plainfaing, fit bâtir dans ce village une chapelle dite «de Saint-Genest». En 1725, le curé de Fraize, Perrotey, institua un vicaire à Plainfaing. En 1781, les habitants demandèrent la réunion des divers revenus de la chapelle Saint-Genest et l’érection d’une cure à Plainfaing, s’engageant à construire une église. Le 20 juin 1782, l’évêque de Saint-Dié démembra les villages de Plainfaing, Ban Saint-Dié, Noirgoutte, Habaurupt, la Hardalle, Chaume, et Forêt, de l’église paroissiale de Fraize, et érigea la paroisse de Plainfaing. Près de la chapelle Saint-Genest, aujourd’hui détruite, se trouve l’église construite en 1782.

Un orgue d’un clavier et pédalier en tirasse fut posé en 1821/23. L’idée de son remplacement était dans l’air dès 1894, lorsque Madame Géliot, veuve d’un industriel local, commanda de sa propre initiative un orgue auprès de la maison Cavaillé-Coll. La dépense fut intégralement prise en compte par Mme Géliot. L’orgue fut inauguré le 9 septembre 1900 par Eugéne Gigout, nancéien d’origine et titulaire des orgues de Saint-Augustin à Paris. L’ancien orgue fut transféré à Hadol (Vosges) où il se trouve toujours.

Un ventilateur électrique fut installé en 1924. A ce détail près, l’orgue est intégralement resté dans son état de 1900. Composé de deux claviers de 56 notes et d’une pédale de 30 notes, l’instrument comporte 14 jeux. La console est située sur le côté de l’instrument. La traction des notes et des jeux est mécanique. La tuyauterie, de très belle qualité, est entièrement de Mutin, avec une harmonie d’origine préservée.

Le buffet est en chêne, à l’exception des panneaux arrière qui sont en sapin. Les tuyaux de façade sont en étain. Du côté de la console latérale, la boîte expressive est munie de jalousies verticales et le panneau latéral du grand-orgue est ajouré pour que l’organiste puisse mieux s’entendre jouer.

En 2015, le conseil municipal a décidé de procéder à la rénovation de l’instrument. L’église se trouve à 80 mètre environ du carrefour de la rue de l’église avec la route D 415 (axe Saint-Dié-des-Vosges / Colmar) plusieurs parking sont à proximité immédiate de l’église.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Commune de Plainfaing