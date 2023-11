Concert de l’Avent Église Saint Nicolas Pertuis, 9 décembre 2023, Pertuis.

Pertuis,Vaucluse

Venez écouter Chorales, guitare classique ou alto..

2023-12-09 16:00:00 fin : 2023-12-09 . .

Église Saint Nicolas

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come and listen to choirs, classical guitar or viola.

Venga a escuchar coros, guitarra clásica o viola.

Kommen Sie und hören Sie sich Choräle, klassische Gitarre oder Bratsche an.

Mise à jour le 2023-11-23 par Office de Tourisme de Pertuis