CONCERT DE L’AVENT Église Saint Nicolas Pertuis, 9 décembre 2023 16:00, Pertuis.

Pertuis,Vaucluse

Par le conservatoire de musique avec les élèves des classes de Lisa Couavoux, loannes Menicucci et Guilhem Demeyer.

2023-12-09 16:00:00 fin : 2023-12-09 . .

Église Saint Nicolas

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



By the Conservatoire de Musique with students in the classes of Lisa Couavoux, loannes Menicucci and Guilhem Demeyer

Por el Conservatorio de Música con alumnos de las clases de Lisa Couavoux, loannes Menicucci y Guilhem Demeyer

Vom Musikkonservatorium mit Schülern der Klassen von Lisa Couavoux, loannes Menicucci und Guilhem Demeyer

Mise à jour le 2023-12-05 par Office de Tourisme de Pertuis