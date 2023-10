Cantiones Sacrae Heinrich Schütz Église Saint-Nicolas Pertuis, 12 novembre 2023, Pertuis.

Le Chœur du Luberon a le privilège de disposer des compétences d’un homme talentueux en la personne de Johan Riphagen qui, après une carrière européenne, s’est installé dans le Luberon et dirige nos chœurs avec sensibilité et précision..

Église Saint-Nicolas

The Ch?ur du Luberon is privileged to have at its disposal the skills of a talented man in the person of Johan Riphagen who, after a European career, has settled in the Luberon and conducts our choirs with sensitivity and precision.

El Ch?ur du Luberon tiene el privilegio de contar con las competencias de un hombre de talento en la persona de Johan Riphagen que, tras una carrera europea, se ha instalado en el Luberon y dirige nuestros coros con sensibilidad y precisión.

Der Ch?ur du Luberon hat das Privileg, mit Johan Riphagen über die Fähigkeiten eines talentierten Mannes zu verfügen, der sich nach einer europäischen Karriere im Luberon niedergelassen hat und unsere Chöre mit Sensibilität und Präzision leitet.

