Commémoration 11 novembre

Samedi 11 novembre, 09h30

Eglise Saint-Nicolas

Pertuis

Animation de la messe

Défilé jusqu’au monument aux morts

Sonneries puis Marseillaise pour la commémoration officielle Eglise Saint-Nicolas 130 Place Mirabeau , 84120 Pertuis Pertuis Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T09:30:00+01:00 – 2023-11-11T12:30:00+01:00

