[Rendez-vous d’Exception] Découverte de l’orgue de l’église Saint-Nicolas à Neufchâteau Eglise Saint-Nicolas, Neufchâteau, 31 mars 2023, Neufchâteau.

L’Eglise Saint-Nicolas fut créée à la fin du XIème siècle par le duc de Lorraine Thierry II, et compte donc plus de 1000 ans d’Histoire. Son orgue quant à lui a été fabriqué en 1684 et est aujourd’hui le plus ancien de Lorraine encore jouable !

Programme de visite :

Durant cette visite, découvrez les rouages de cet instrument exceptionnel et habituellement inaccessible au public. Des explications à la démonstration, cet orgue n’aura plus de secret pour vous ! La visite se terminera par une déambulation libre dans l’église Saint-Nicolas ainsi que dans son église basse.

Vendredi 31 mars

Conditions de réservation :

Auprès de l’Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges au 03 29 94 10 95 ou par mail à contact@tourisme-ouest-vosges.fr

