Balade – Jeu de piste avec les Greeters de Nantes de St Nicolas à St Mihiel Dimanche 17 septembre, 10h00 EGLISE SAINT-NICOLAS Départ toutes les heures (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16h), par groupe de 10 personnes.

Les Greeters de Nantes vous invitent à une balade Urbaine. Quelques bâtiments Nantais ont changé de fonction, retrouvez leur ancien usage en répondant à quelques énigmes avec l’aide des Greeters Nantais.

L'ancienne église Saint-Nicolas, qui datait du XVè siècle, était devenue trop exiguë. Dès le milieu du XVIIIè, on songea à reconstruire. Dès 1805, les paroissiens demandaient la remise en état de l'église. Il faut attendre la restauration pour que l'on songe vraiment à la reconstruction. L'architecte OGEE fit adopter en 1825 un projet d'église néo-classique. Mais en 1836, le nouveau curé de Saint-Nicolas, Félix Fournier, imposa l'architecte Alexandre PIEL, qui choisit le retour au gothique du XIIIè siècle. En 1840, PIEL abandonnait le projet pour entrer dans les ordres. C'est Jean-Baptiste LASSUS qui reprit le dossier et fit établir un programme qui fut adopté en 1841. Les travaux furent assez longs. L'édifice fut achevé et inauguré en 1870. Durant la deuxième guerre mondiale, l'église Saint-Nicolas fut très endommagée par les bombardements de 1943 qui détruisirent une grande partie du centre de Nantes. La nef fut crevée sur la dernière travée, ainsi que trois travées du collatéral (liturgique) Sud (géographique : Est). L'église fut restaurée après la guerre par l'architecte GANUCHAUD, qui fut chargé par la commune du suivi de l'entretien de l'église. Les derniers travaux portant sur la flèche, furent conduits entre 1975 et 1978.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

Greeters-Nantes