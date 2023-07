Visite guidée de l’église Saint-Nicolas de Maule Église Saint-Nicolas Maule, 16 septembre 2023, Maule.

Visite guidée de l’église Saint-Nicolas de Maule 16 et 17 septembre Église Saint-Nicolas Entrée libre. 1 rotation par heure. Visites à 14h, 15h, 16 h, 17h

Visite guidée de l’église Saint-Nicolas, fondée au XIe siècle sur les vestiges d’édifices plus anciens. On remarquera sa tour Renaissance, sa crypte romane du XIe siècle et les traces des chapelles édifiées par les seigneurs de Maule du XVIe siècle. On gagnera aussi à s’attarder sur l’extérieur de l’édifice et les traces laissées par les différentes phases de l’histoire de la petite cité médiévale. De là on pourra visiter le musée Victor Aubert tout proche ainsi que la cave dimière du XIIIe siècle. On pourra ensuite visiter la chapelle Saint-Jacques au cimetière communal (quelques minutes en voiture ou 500m à pied) puis continuer sa route vers les villages de Bazemont et Herbeville.

Après la première rotation de 14h, votre conférencier vous emmenera visiter la chapelle Saint-Jacques (à 500m) en cheminant dans les rues anciennes de la petite cité médiévale. Les autres rotations seront exclusivement réservées à la visite de l’église.

Église Saint-Nicolas Place de la mairie 78580 Maule Maule 78580 Yvelines Île-de-France 03 44 07 03 82 http://acime.free.fr Église paroissiale Saint-Nicolas dont la fondation remonte au XIe siècle. Crypte du XIe siècle, tour renaissance. Train (ligne Paris Montparnasse via Versailles Chantiers-Mantes-la-Jolie via Epone-Mézières. Parking, place du marché et place de la mairie à proximité.

