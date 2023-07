Chorale et présentation des travaux de l’église Saint-Nicolas Église Saint-Nicolas Marcigny Catégories d’Évènement: Marcigny

Saône-et-Loire Chorale et présentation des travaux de l’église Saint-Nicolas Église Saint-Nicolas Marcigny, 16 septembre 2023, Marcigny. Chorale et présentation des travaux de l’église Saint-Nicolas 16 et 17 septembre Église Saint-Nicolas Entrée libre À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez notre exposition de cartes postales anciennes agrandies. Vous verrez des photos des différentes étapes de la rénovation de l’église Saint-Nicolas, qui vient de s’achever, ainsi que des photos de l’extérieur de l’église rénovée.

Le dimanche de 17h à 18h, une chorale sera présente. Nous remercions les généreux donateurs qui ont contribué à la rénovation de l’église. Église Saint-Nicolas place du Prieuré, 71110 Marcigny Marcigny 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 (0) 7 66 43 37 54 http://eglise-saint-nicolas.e-monsite.com À la base, cette chapelle romane clunisienne du XIIe siècle était occupée par les moines bénédictins. Elle fut remaniée au cours des siècles pour devenir une église paroissiale toujours en activités. Sa restauration extérieure vient de se terminer. parking sur la place. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

