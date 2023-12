Concert de Noël Chorale de La Baie Blanche et le Chœur des Embruns Eglise Saint-Nicolas Le pouliguen Catégories d’Évènement: Le pouliguen

Concert de Noël Chorale de La Baie Blanche et le Chœur des Embruns
Dimanche 17 décembre, 16h00
Eglise Saint-Nicolas
Entrée: 0
Chants de Noël et classique (Mozart, Haendel, de Saëns), à l'église, par les 55 choristes de la Chorale La Baie Blanche.
Les Fééries pouliguennaises – Programme 2023
Eglise Saint-Nicolas
place de l'église 44510 Le pouliguen
Loire-Atlantique
Pays de la Loire

2023-12-17T16:00:00+01:00 – 2023-12-18T02:00:00+01:00

Dates et horaires de début et de fin:
2023-12-17T16:00:00+01:00 – 2023-12-18T02:00:00+01:00

