Venez découvrir les merveilles architecturales et artistiques l’église de Lachapelle Haute Église Saint-Nicolas Lachapelle-Auzac, 16 septembre 2023, Lachapelle-Auzac.

Venez découvrir les merveilles architecturales et artistiques l’église de Lachapelle Haute 16 et 17 septembre Église Saint-Nicolas Gratuit. Entrée libre. Pour plus d’informations, veuillez contacter le : 06 70 42 59 27.

Venez profiter d’une occasion exceptionnelle ! L’église sera ouverte lors des Journées européennes du patrimoine.

Venez visiter l’église et découvrir les merveilles architecturales et artistiques qu’elle renferme.

Cette église participe au parcours de découverte des églises et chapelles de la paroisse de Souillac.

Surplombant le bourg de Lachapelle Haute, cette église originale est constituée de deux nefs accolées en longueur avec un toit terrasse d’un coté.

La partie romane comprend une nef à travée unique avec un chœur décoré d’un retable du XVIIe siècle en bois doré avec une jolie voute. Prés de la tribune confectionnée en une seule pierre, se trouve la statue de saint Nicolas, en plâtre au pieds duquel figurent trois petits enfants censés avoir été sauvés par le saint.

la partie gothique comprend une nef à deux travées de fresques, des piliers ornés de petits chapiteaux en forme de gargouilles. L’autel est consacré à la vierge à l’enfant placée au dessus d’un retable en bois doré.

Cet édifice a été restauré dans les années 2010, intérieurement et extérieurement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

