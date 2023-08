Concert de l’harmonie de Carentan Église Saint-Nicolas La Feuillie Catégories d’Évènement: La Feuillie

Manche Concert de l’harmonie de Carentan Église Saint-Nicolas La Feuillie, 16 septembre 2023, La Feuillie. Concert de l’harmonie de Carentan Samedi 16 septembre, 20h30 Église Saint-Nicolas Quête à l’entracte, 140 places. L’association « Patrimoine et Vie à La Feuillie » et l’harmonie de Carentan, auront le plaisir de vous accueillir à l’église Saint Nicolas de La Feuillie, charmant village situé dans la Manche. L’orchestre, sous la direction de Jean-Charles Barbot interpretera des musiques de films très connues.

Accueil dès 20h30. Entrée gratuite, Une quête sera proposée à l’entracte, au bénéfice de l’association organisatrice.

Prévoir une « petite laine » en cas de fraicheur. Église Saint-Nicolas Rue Jardinier Deslandes, 50190 La Feuillie La Feuillie 50190 Manche Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T20:30:00+02:00 – 2023-09-16T22:00:00+02:00

