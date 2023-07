Prestation en l’église Saint-Nicolas par Philippe Lipchitz de Sub théâtre Église Saint-Nicolas La Ferté-Vidame, 17 septembre 2023, La Ferté-Vidame.

Gaston Couté encore qui nous dépeint de gros traits noirs ce qu’est la vie des gueux. Et encore meurent-ils vieux et chenus. Mais que dire de ces petits jeunes gens, partis fleur au fusil pour leur rendez-vous avec la mort. Quel lieu plus inspirant qu’une église pour raconter ce qu’a été l’appel à la mobilisation générale ce triste jour du 1 août 1914. D’ailleurs souvent sur un de ses murs, s’immisçant entre les stations de la Passion une plaque fait la tragique comptabilité des enfants du village morts pour la France.

Église Saint-Nicolas Rue du Temple, 28340 La Ferté-Vidame La Ferté-Vidame 28340 Sauveloup Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 37 68 59 http://www.perche-tourisme.fr L’église Saint-Nicolas fut édifiée entre 1658 et 1659. On la doit à Claude de Rouvroy, duc de Saint-Simon (père du mémorialiste Louis de Rouvroy, duc de Saint-Simon). Les plans furent rapportés d’Espagne et aurait été dessinés par le célèbre architecte italien Paladio. L’église est célèbre pour son style baroque et ses nombreux tableaux.

Le mémorialiste Louis de Rouvroy de Saint-Simon et sa femme Marie-Gabrielle, ayant vécu à La Ferté-Vidame, furent inhumés dans un caveau au sein de l’église, respectivement en 1743 et 1755, Saint-Simon demanda à ce que les cercueils soient solidement liés. En 1794, des révolutionnaires profanèrent les cercueils pour récupérer les plombs et jetèrent les corps dans une fosse commune. Une plaque est apposée en 1975 à l’occasion du tricentenaire de la naissance du courtisan.

