Concert et lecture « La musique est dans la lune » Eglise Saint-Nicolas Dragey-Ronthon Catégories d’Évènement: Dragey-Ronthon

Manche Concert et lecture « La musique est dans la lune » Eglise Saint-Nicolas Dragey-Ronthon, 30 décembre 2023 18:00, Dragey-Ronthon. Dragey-Ronthon,Manche Proposé par La Clef des Chants Musique et poésie à la lueur des chandelles, avec la voix récitante d’Anne Chaffiotte, le violon de Dominique Chiarappa-Zryd, le violoncelle d’Amélie Mabire et l’archiluth de Marc Wolff. Rendez-vous à l’église Saint Nicolas de RONTHON..

2023-12-30 18:00:00 fin : 2023-12-30 . .

Eglise Saint-Nicolas RONTHON

Dragey-Ronthon 50530 Manche Normandie



Presented by La Clef des Chants Music and poetry by candlelight, with Anne Chaffiotte’s voice, Dominique Chiarappa-Zryd’s violin, Amélie Mabire’s cello and Marc Wolff’s archlute. Rendezvous at Saint Nicolas church in RONTHON. Propuesto por La Clef des Chants Música y poesía a la luz de las velas, con la voz de Anne Chaffiotte, el violín de Dominique Chiarappa-Zryd, el violonchelo de Amélie Mabire y el archilaúd de Marc Wolff. Cita en la iglesia de San Nicolás de RONTHON. Angeboten von La Clef des Chants Musik und Poesie bei Kerzenschein, mit der Erzählstimme von Anne Chaffiotte, der Violine von Dominique Chiarappa-Zryd, dem Cello von Amélie Mabire und der Erzlaute von Marc Wolff. Treffpunkt ist die Kirche Saint Nicolas in RONTHON. Mise à jour le 2023-12-05 par OT MSM Normandie – BIT Genêts Détails Heure : 18:00 Catégories d’Évènement: Dragey-Ronthon, Manche Autres Code postal 50530 Lieu Eglise Saint-Nicolas Adresse Eglise Saint-Nicolas RONTHON Ville Dragey-Ronthon Departement Manche Lieu Ville Eglise Saint-Nicolas Dragey-Ronthon Latitude 48.7299635 Longitude -1.4816653 latitude longitude 48.7299635;-1.4816653

Eglise Saint-Nicolas Dragey-Ronthon Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dragey-ronthon/