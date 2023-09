Visite guidée des orgues de l’église Saint-Nicolas par Damien Laurent, organiste titulaire Eglise Saint-Nicolas Craon Catégories d’Évènement: Craon

Mayenne Visite guidée des orgues de l’église Saint-Nicolas par Damien Laurent, organiste titulaire Eglise Saint-Nicolas Craon, 17 septembre 2023, Craon. Visite guidée des orgues de l’église Saint-Nicolas par Damien Laurent, organiste titulaire Dimanche 17 septembre, 14h00 Eglise Saint-Nicolas Venez découvrir les grandes orgues de l’église Saint-Nicolas, en présence de Damine Laurent, organiste titulaire. Eglise Saint-Nicolas Eglise Saint-Nicolas 53400 Craon Craon 53400 Mayenne Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 © Ville de Craon Détails Catégories d’Évènement: Craon, Mayenne Autres Lieu Eglise Saint-Nicolas Adresse Eglise Saint-Nicolas 53400 Craon Ville Craon Departement Mayenne Lieu Ville Eglise Saint-Nicolas Craon latitude longitude 47.848774;-0.951607

Eglise Saint-Nicolas Craon Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/craon/