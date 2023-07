Les Parenthèses Civraisiennes Eglise Saint Nicolas Civray, 5 août 2023, Civray.

Civray,Vienne

Concert à l’église Saint Nicolas.

5€ par personne, gratuit pour les moins de 12 ans..

2023-08-05 fin : 2023-08-05 . .

Eglise Saint Nicolas

Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Concert at Saint Nicolas church.

5? per person, free for children under 12.

Concierto en la iglesia de San Nicolás.

5 por persona, gratis para menores de 12 años.

Konzert in der St.-Nikolaus-Kirche.

5? pro Person, Kinder unter 12 Jahren sind frei.

