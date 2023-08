Spectacle tout public : Poucette – Cie Caminos (dès 3 ans) Eglise Saint Nicolas Charpey, 7 octobre 2023, Charpey.

Charpey,Drôme

Devant les yeux et les oreilles des spectateurs, une histoire se dessine : celle de Poucette, l’enfant immense et minuscule.



Projection en direct de dessins dans le sable, sur un air de conte.

Spectacle jeune public dès 3 ans..

2023-10-07 17:00:00 fin : 2023-10-07 18:00:00. EUR.

Eglise Saint Nicolas Rue de l’église

Charpey 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Before the eyes and ears of the audience, a story takes shape: that of Thumbelina, the huge, tiny child.



Live projection of drawings in the sand, to the tune of a fairy tale.

For young audiences aged 3 and up.

Ante los ojos y oídos del público, se desarrolla una historia: la de Pulgarcita, la inmensa y diminuta niña.



Proyección en directo de dibujos en la arena, al son de un cuento de hadas.

Para público infantil a partir de 3 años.

Vor den Augen und Ohren der Zuschauer entsteht eine Geschichte: die Geschichte von Däumelinchen, dem riesigen und winzigen Kind.



Live-Projektion von Zeichnungen in den Sand zu einer Märchenmelodie.

Aufführung für Kinder ab 3 Jahren.

Mise à jour le 2023-08-23 par Valence Romans Tourisme