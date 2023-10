Concert « Voix-Liées » Eglise Saint Nicolas Capbreton, 22 octobre 2023, Capbreton.

Capbreton,Landes

Le groupe vocal « Voix-Liées » invite la soprano Anne Mestelan . Avec Marjorie Courtiau au handpan et Tristan Darrieumerlou au piano..

2023-10-22 fin : 2023-10-22 19:00:00. EUR.

Eglise Saint Nicolas

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine



The « Voix-Liées » vocal group invites soprano Anne Mestelan. With Marjorie Courtiau on handpan and Tristan Darrieumerlou on piano.

El grupo vocal « Voix-Liées » invita a la soprano Anne Mestelan. Con Marjorie Courtiau al tamboril y Tristan Darrieumerlou al piano.

Die Vokalgruppe « Voix-Liées » lädt die Sopranistin Anne Mestelan ein . Mit Marjorie Courtiau am Handpan und Tristan Darrieumerlou am Klavier.

