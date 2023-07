Visite guidée de l’église de Capbreton : architecture et décor Église Saint-Nicolas Capbreton, 16 septembre 2023, Capbreton.

Visite guidée de l'église de Capbreton : architecture et décor Samedi 16 septembre

Venez profiter d’une visite de l’église par Nathalie Lacoste (fondation du patrimoine), Isabelle Joly (architecte du patrimoine) et Jean-Philippe Maisonnave (région Nouvelle-Aquitaine).

Église Saint-Nicolas 40130 Capbreton Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 58 72 96 05 »}, {« type »: « email », « value »: « mop@capbreton.fr »}] L’église Saint-Nicolas de Capbreton, érigée en 1539-1540 dans une paroisse en pleine expansion, a conservé de cette époque un puissant clocher carré, couronné d’une tourelle qui servit longtemps d’amer aux navires rentrant au port. L’histoire de l’édifice, presque entièrement reconstruit à la fin du second Empire, est étroitement liée à la communauté des marins-pêcheurs, qui assura la prospérité du bourg pendant des siècles, avant l’essor du tourisme balnéaire. Peintures murales (Jules et Gaston Gélibert, Claude Drouillard), vitraux (Gustave Dagrant) et sculptures (Clément d’Astanières) témoignent aujourd’hui encore de la dévotion des hommes de la mer à leurs saints patrons, Nicolas de Myre et Catherine d’Alexandrie, ainsi qu’à la Vierge, protectrice suprême contre les dangers de la navigation. Deux figures locales hautes en couleurs, les abbés Jean-Baptiste et Élie Gabarra, curés successifs de la paroisse, encourageront jusque dans les années 1930 ces pratiques cultu(r)elles héritées du fond des âges.

