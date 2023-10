Marché aux Puces Saint Nicolas Eglise Saint-Nicolas Caen, 2 décembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Rendez-vous des amateurs d’antiquités, brocante, livres anciens, vintages, les puces Saint Nicolas est une manifestations très attendue des caennais …

Un lieu unique, une sélection d’exposants de qualité, deux jours de bonheur pendant la période de Noël.

Samedi 2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

Eglise Saint-Nicolas v

Caen 14000 Calvados Normandie



A rendezvous for lovers of antiques, secondhand goods, vintage and antique books, the Saint Nicolas flea market is a much-anticipated event for the people of Caen…

A unique venue, a selection of quality exhibitors, two days of happiness during the Christmas season.

Cita para los amantes de las antigüedades, los objetos de segunda mano, los libros antiguos y de época, el mercadillo de Saint Nicolas es un acontecimiento muy esperado por los habitantes de Caen…

Un lugar único, una selección de expositores de calidad, dos días de felicidad durante el periodo navideño.

Der Flohmarkt Saint Nicolas ist ein Treffpunkt für Liebhaber von Antiquitäten, Trödel, alten Büchern und Vintage-Artikeln und wird von den Einwohnern von Caen mit Spannung erwartet.

Ein einzigartiger Ort, eine Auswahl an hochwertigen Ausstellern, zwei Tage voller Freude in der Weihnachtszeit.

Mise à jour le 2023-10-28 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité