Tee and coffee time – rencontre et échange avec les artistes Église Saint-Nicolas Caen Catégories d’Évènement: Caen

Calvados Tee and coffee time – rencontre et échange avec les artistes Église Saint-Nicolas Caen, 7 juillet 2023, Caen. Tee and coffee time – rencontre et échange avec les artistes 7 – 29 juillet Église Saint-Nicolas Entrée libre Tout au long du mois de juillet, les portes de l’église Saint-Nicolas s’ouvrent pour vous accueillir dans un laboratoire géant regroupant des artistes plasticiens, des danseurs, des musiciens, des peintres, des sculpteurs, des tricoteurs…

Venez rencontrer les artistes, discuter, échanger à l’heure du « tee and coffee time Église Saint-Nicolas 23 rue Saint-Nicolas, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie 02 31 30 41 00 Église paroissiale du Bourg l’Abbé, construite par les moines de l’Abbaye aux Hommes au XIe s, cette très belle église romane était autrefois appelée « Saint-Nicolas-des-Champs » parce qu’elle était placée en dehors des murs de la ville. Orientée d’est en ouest suivant l’usage, elle fut construite selon une forme de croix latine en pierre de taille. Désaffectée en 1793, elle accueille aujourd’hui de nombreux concerts. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T16:00:00+02:00 – 2023-07-07T19:00:00+02:00

2023-07-29T16:00:00+02:00 – 2023-07-29T19:00:00+02:00 ©Léna Braslavska Détails Catégories d’Évènement: Caen, Calvados Autres Lieu Église Saint-Nicolas Adresse 23 rue Saint-Nicolas, 14000 Caen Ville Caen Departement Calvados Lieu Ville Église Saint-Nicolas Caen

Église Saint-Nicolas Caen Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caen/