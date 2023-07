Un duo orgue et violon autour des airs traditionnels Église Saint-Nicolas Beaujeu Catégories d’Évènement: Beaujeu

Rhône Un duo orgue et violon autour des airs traditionnels Église Saint-Nicolas Beaujeu, 17 septembre 2023, Beaujeu. Un duo orgue et violon autour des airs traditionnels Dimanche 17 septembre, 18h00 Église Saint-Nicolas Billetterie sur place uniquement (chèque, espèces) / 12€ pour les adultes, gratuit pour les enfants / Une partie des fonds collectés sera reversé à la Fondation du patrimoine. Concert – Airs traditionnels Duo orgue & violon L’association des Amis de l’Orgue vous invite à découvrir un duo avec Clara Planus au violon et Jean-Pierre Durand à l’orgue. Une rencontre musicale sur le thème des airs traditionnels à ne pas manquer !

Cet événement est organisé dans le cadre d’une levée de fonds pour la restauration de deux tableaux, inscrits « monuments historiques » et provenant de l’église de Beaujeu. Une partie des fonds collectés sera ainsi reversée à la Fondation du patrimoine. 12€ par adulte / Gratuit pour les – de 18 ans Église Saint-Nicolas place de l’hôtel de ville 69430 Beaujeu Beaujeu 69430 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes L’église Saint-Nicolas de Beaujeu est un édifice roman construit au 12e siècle. Son architecture est un témoin des liens étroits entre le Beaujolais et l’Abbaye de Cluny. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T18:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

2023-09-17T18:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00 Commune de Beaujeu Détails Catégories d’Évènement: Beaujeu, Rhône Autres Lieu Église Saint-Nicolas Adresse place de l'hôtel de ville 69430 Beaujeu Ville Beaujeu Departement Rhône Lieu Ville Église Saint-Nicolas Beaujeu

Église Saint-Nicolas Beaujeu Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaujeu/