visite libre de l’église Saint Nicolas Eglise Saint Nicolas 80150 Vitz-sur-Authie Vitz-sur-Authie Catégories d’Évènement: Somme

Vitz-sur-Authie visite libre de l’église Saint Nicolas Eglise Saint Nicolas 80150 Vitz-sur-Authie Vitz-sur-Authie, 16 septembre 2023, Vitz-sur-Authie. visite libre de l’église Saint Nicolas 16 et 17 septembre Eglise Saint Nicolas 80150 Vitz-sur-Authie Visite libre de l’Eglise Saint Nicolas à Villeroy, hameau de Vitz-sur-Authie avec ses remarquables statues en bois.

Dans son cimetière se trouve la tombe de la comtesse Léon, belle-fille du petit-fils de l’Empereur Napoléeon. Eglise Saint Nicolas 80150 Vitz-sur-Authie rue du Moulin – Villeroy 80150 Vitz-sur-Authie Vitz-sur-Authie 80150 Somme 0617194378 Eglise Saint Nicolas à Villeroy, hameau de Vitz-sur-Authie avec ses remarquables statues en bois.

Dans son cimetière se trouve la tombe de la comtesse Léon, belle-fille du petit-fils de l’Empereur Napoléeon. stationnement dans le rue du Moulin Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 Emilie BEZOT Détails Catégories d’Évènement: Somme, Vitz-sur-Authie Autres Lieu Eglise Saint Nicolas 80150 Vitz-sur-Authie Adresse rue du Moulin - Villeroy 80150 Vitz-sur-Authie Ville Vitz-sur-Authie Departement Somme Lieu Ville Eglise Saint Nicolas 80150 Vitz-sur-Authie Vitz-sur-Authie

Eglise Saint Nicolas 80150 Vitz-sur-Authie Vitz-sur-Authie Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vitz-sur-authie/