Les mercredis musicaux : Ensemble Orpezzo Mercredi 23 août, 21h00 Eglise Saint-Nicolas 44510 Le pouliguen

Un orgue, une trompette, une mezzo, voici l’ensemble Orpezzo !

Les trois artistes se sont connus dans la région nantaise et ont décidé d’unir leurs sonorités, pour proposer un répertoire riche et original, allant de l’époque baroque, jusqu’aux compositeurs de notre époque.

Anne-Claire Couchourel, chanteuse lyrique originaire de Nantes, a eu l’idée de cette rencontre musicale et amicale.

La riche palette harmonique de l’orgue de Pierre Queval, la brillance de la trompette de Vincent Mitterrand, et la voix de mezzo-soprano d’Anne-Claire Couchourel s’associent pour former ce trio.

Orpezzo est un ensemble aux multiples influences. Il propose des œuvres originales, ainsi que des adaptations sous diverses formes, allant du solo jusqu’au trio.

Extraits d’oratorios ou de cantates baroques, adaptations de grands airs lyriques, découverte du riche répertoire de l’orgue, et exploration de pièces plus modernes, le répertoire choisi par Orpezzo est animé par la volonté de surprendre par ses mélanges de styles et de sonorités.

Entrée libre – Libre participation aux frais

