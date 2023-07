Les mercredis musicaux : Ensemble Paris Opéra Eglise Saint-Nicolas 44510 Le pouliguen Le pouliguen, 16 août 2023, Le pouliguen.

L’Ensemble Paris Opéra vous invite, l’espace d’un concert, à plonger dans l’atmosphère riche et magique de l’opéra. Un florilège de grands airs et duos d’Opéra célèbres pour ce concert exceptionnel avec Sabine Revault d’Allonnes, soprano, Antonel Boldan, ténor et les musiciens de l’Ensemble Paris Opéra.

Quatre musiciens accompagnent la soprano Sabine Revault d’Allonnes et le ténor, Antonal Boldan : Laurence Stricker à la flûte, Jean-Baptiste Courtin au violon, François Martigné à l’alto et Guillaume Martigné au violoncelle.

Au programme, un florilège de grands airs et duos d’Opéra : Faust, Rigoletto, L’Elixir d’Amour, La Traviata, Le Barbier de Séville… pour un moment d’émotion unique avec l’Ensemble Paris Opéra.

Entrée libre – Libre participation aux frais

Eglise Saint-Nicolas 44510 Le pouliguen

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-16T21:00:00+02:00 – 2023-08-17T07:00:00+02:00

