Duo Lazuli – Flûte et harpe celtique Église Saint-Nicolas 44510 Le pouliguen, 9 août 2023, Le pouliguen.

Duo Lazuli – Flûte et harpe celtique Mercredi 9 août, 21h00 Église Saint-Nicolas 44510 Le pouliguen Entrée libre: 0

Yves Brisson (flûtes) et Emilie Chevillard (harpe celtique).

Entre souffle et passion, entre corde et frisson , le duo Lazuli crée une musique pure et originelle dans les tons chauds du Brésil avec l’interprétation du choro et aussi l’exploration colorée de compositions,sans oublier l’interprétation des grands maîtres: Bach,Debussy…

La flûte est munie d’un résonateur acoustique (colibrisson) dont Yves Brisson est l’inventeur. La flûte estégalement mise en résonance par le flûtiste avant chaque concert. Ce nouveau procédé permet de restituer une sonorité plus fine,directe,ample et rayonnante, tout en ôtant les mémoires de l’instrument.



Une grande première donc de part la résonance particulière des deux instruments ,l’originalité du répertoire et l’offrande musicale du duo Lazuli.



Une heure de magie et de découverte musicale à vivre avec émotion.

Pour tout public.

Duo Lazuli – infos musiciens

Église Saint-Nicolas 44510 Le pouliguen Église Saint-Nicolas 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « y.brisson@laposte.net »}, {« type »: « link », « value »: « http://resonateurs.wixsite.com/colibrisson »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/duo-lazuli-flute-et-harpe-celtique-le-pouliguen.html »}] [{« link »: « https://www.labaule-guerande.com/medias/images/prestations/duo-lazuli-infos-musiciens-2578084.pdf »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-09T21:00:00+02:00 – 2023-08-09T22:00:00+02:00

2023-08-09T21:00:00+02:00 – 2023-08-09T22:00:00+02:00

CULTURE FAMILLE