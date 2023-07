Les mercredis musicaux – Duo Lazuli Eglise Saint-Nicolas 44510 Le pouliguen Le pouliguen, 9 août 2023, Le pouliguen.

Les mercredis musicaux – Duo Lazuli Mercredi 9 août, 21h00 Eglise Saint-Nicolas 44510 Le pouliguen Entrée libre: 0

Duo atypique et magique né de la rencontre de deux univers, l’un plutôt jazzy et tourné vers les musiques improvisées, l’autre distillant épices, couleurs et senteurs du Brésil…Les deux musiciens ont en commun la passion du voyage. Tels des explorateurs, ils sillonnent les sentiers de l’imaginaire, conjuguant vertige et équilibre, magie et joie du terroir… Les instruments sont équilibrés vibratoirement avant les concerts et munis de colibrissons (résonateurs acoustiques procurant une sonorité plus fine, directe, ample et rayonnante). Une grande première donc de par la résonance particulière des deux instruments, l’originalité du répertoire et l’offrande musicale du duo Lazuli.

Tisseuse de cordes, Emilie est une harpiste chromatique, professeure et compositrice.

Sculpteur de souffle, Yves Brisson est un compositeur autodidacte, auteur de contes et qui aime tisser des correspondances entre les arts , jeter des passerelles entre les musiques et les cultures, tout en affirmant son identité au terroir Ouest.

Entrée libre – Libre participation aux frais

.

Eglise Saint-Nicolas 44510 Le pouliguen Eglise Saint-Nicolas 44510 Le pouliguen Le pouliguen Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.saint-yves-de-la-cote-nantes.cef.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/les-mercredis-musicaux-duo-lazuli-le-pouliguen.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-09T21:00:00+02:00 – 2023-08-10T07:00:00+02:00

2023-08-09T21:00:00+02:00 – 2023-08-10T07:00:00+02:00

CULTURE SPECTACLESTEMPSFORTS