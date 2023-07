Les mercredis musicaux : Mouezh Paotred Breizh Eglise Saint-Nicolas 44510 Le pouliguen Le pouliguen, 2 août 2023, Le pouliguen.

Mouezh Paotred Breizh est un chœur d’hommes, un groupe d’amis, fiers d’être bretons, profondément enracinés dans leur Bretagne et réunis par la passion commune du chant polyphonique. C’est aussi l’histoire d’un engagement pour la culture bretonne : sa langue, son histoire, son patrimoine, ses croyances, ses poètes et ses musiciens, ses paysages et la mer jamais bien loin. Une culture vivante, ouverte sur le monde, mêlant tradition et modernité. C’est enfin l’histoire d’un partage avec le public. Les voix d’hommes, parfois douces, parfois puissantes, invitent à la ferveur, à l’émotion ou à l’enthousiasme. Toujours, elles invitent au voyage !

Le répertoire du chœur est largement composé de chants traditionnels de Bretagne et du Pays de Galles. Il honore les auteurs, les poètes, les traducteurs bretons ; il fait la part belle aux meilleurs compositeurs et arrangeurs de la région. Sans rien renier de la tradition, il s’ouvre aussi à la modernité en accueillant le travail de jeunes auteurs et compositeurs.

Entrée libre – Libre participation aux frais

Eglise Saint-Nicolas 44510 Le pouliguen
2 août 2023, 21h00

