En 2014, pour les 70 ans de la mort de leur ancêtre Paul LADMIRAULT, Florence, Claire et Paul Ronan ont fondé le Trio LADMIRAULT, afin de promouvoir sa musique.

Florence LADMIRAULT est organiste co-titulaire du grand orgue historique de l’église Notre-Dame-de-Bon-Port et cheffe de Chœur dans cette même paroisse, elle est également titulaire du grand orgue de la basilique Saint-Nicolas et de Sainte-Croix à Nantes.

Claire LADMIRAULT joue de la flûte traversière. Elle est professeur de musique et se forme au métier de Musicothérapeute.

Paul Ronan LADMIRAUT joue du hautbois dans la bande de hautbois de Brest (BOB) et dans l’orchestre Universitaire de Brest.

Dans une belle communion familiale en l’honneur de leur ancêtre, Ils nous proposent tous les trois, après une ouverture avec la Sicilienne de Gabriel Fauré, de nombreuses œuvres de Paul Ladmirault.

Entrée libre – Libre participation aux frais

