Les mercredis musicaux : Choeur les Embruns 5 juillet – 23 août, les mercredis Eglise Saint-Nicolas 44510 Le pouliguen Public

Concert Choeur Les Embruns, sous la direction de Jean-Marc Vantomne, au programme : « L’Héritage » de Gabriel FAURE et « Messe Brève » de Paul LADMIRAULD

GRATUIT

Eglise Saint-Nicolas 44510 Le pouliguen
02 40 15 08 08
accueil@mairie-lepouliguen.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-05T21:00:00+02:00 – 2023-07-06T07:00:00+02:00

2023-08-23T21:00:00+02:00 – 2023-08-24T07:00:00+02:00

CULTURE FAMILLE