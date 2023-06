Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

Il semblerait que la paroisse de Raucourt-et-Flaba ait été fondée en l'an 400 de notre ère. L'église Saint-Nicaise, quant à elle, daterait de 1061, selon des archives. L'église a conservé une morphologie trapue de l'époque, mais a été fort remaniée par la suite aux XVIIIe et XIXe siècles. À l'intérieur, on peut y retrouver trois autels et des fonts baptismaux remarquables composés d'une cuve en pierre de Givet sculptée.

Visitez avec un guide cette église du XIe siècle et découvrez son architecture
Église Saint-Nicaise Raucourt-et-Flaba
Vendredi 15 septembre 2023, 13h30
Visite avec explication de l'architecture, du mobilier et des rites chrétiens.

