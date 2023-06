Au Chœur de l’Arménie : un concert unique à Bègles Eglise Saint-Nerses Bègles, 22 juin 2023, Bègles.

Au Chœur de l’Arménie : un concert unique à Bègles Jeudi 22 juin, 20h00 Eglise Saint-Nerses Participation libre.

Quoi de mieux qu’un bel & riche échange musical pour célébrer la fête de la musique ?

Nous avons l’immense plaisir de vous convier à un superbe concert-événement qui aura lieu le jeudi 22 juin à l’église arménienne de Bègles.

Un concert de musique traditionnelle arménienne qui prendra l’allure d’un échange musical entre un chœur bordelais, le Chœur Voyageur, dont la réputation n’est plus à faire, et un chœur arménien, Khazer, en tournée en France. « Au Chœur de l’Arménie », une rencontre musicale à ne pas manquer à Bordeaux durant la fête de la musique !

Le chœur Khazer, dirigé par Ani Navasardyan, est composé de 12 chanteurs et chanteuses. Le répertoire des Khazer comprend des compositions contemporaines du monde entier, mais les Khazer chantent essentiellement de la musique arménienne, selon les lois du folklore arménien, et embrassent aussi fidèlement que possible les chants traditionnels arméniens. Les chants du célèbre compositeur Soghomon Komitas seront, bien entendu, à l’honneur !

Le jeudi 22 juin à 20h, nous vivrons une explosion d’harmonies avec le fabuleux Chœur Voyageur qui se joindra au chœur Khazer pour un concert unique.

Le concert est en entrée libre, pour permettre à toutes et à tous de profiter de cet instant de musique mémorable.

Les dons et les sommes collectées permettront de couvrir les dépenses liées au séjour des artistes arméniens et de soutenir les activités culturelles des associations arméniennes en Nouvelle-Aquitaine. Une partie de la quête sera versée pour la restoration de l’église et de la paroisse arménienne nouvellement constituée.

Aucune réservation n’est nécessaire pour le concert à Bègles. Soyez nombreuses, nombreux à cet événement ! Prenez part à la fête !

Eglise Saint-Nerses 125 Rue Pierre Renaudel, Bègles Bègles 33130 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-22T20:00:00+02:00 – 2023-06-22T22:00:00+02:00

concert musique traditionnelle

Khazer