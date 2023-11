Messe anticipée de Noël Eglise Saint Nazaire Sanary-sur-Mer, 24 décembre 2023, Sanary-sur-Mer.

Sanary-sur-Mer,Var

Venez assister à la messe anticipée de Noël, à l’Église Saint Nazaire..

2023-12-24 18:30:00 fin : 2023-12-24 . .

Eglise Saint Nazaire Place Michel Pacha

Sanary-sur-Mer 83110 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come to the early Christmas mass at Saint Nazaire Church.

Asista a la misa anticipada de Navidad en la iglesia de Saint-Nazaire.

Nehmen Sie an der vorgezogenen Weihnachtsmesse in der Kirche Saint Nazaire teil.

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de Tourisme de Sanary sur Mer