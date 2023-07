Concert et visite à l’église Saint-Nazaire église Saint-Nazaire Saint-Nazaire Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Saint-Nazaire Concert et visite à l’église Saint-Nazaire église Saint-Nazaire Saint-Nazaire, 16 septembre 2023, Saint-Nazaire. Concert et visite à l’église Saint-Nazaire Samedi 16 septembre, 11h00 église Saint-Nazaire Gratuit. Sans réservation dans la limite des places disponibles. Accessible PMR. Proposition déconseillée aux familles avec jeunes enfants. Visite de l’église et de l’orgue puis récital avec Michael Matthes, organiste français, concertiste international, titulaire du grand orgue de l’église Saint-Germain-l’Auxerrois à Paris, et professeur d’orgue au conservatoire à rayonnement départemental de Troyes.. église Saint-Nazaire Passage Henri Soulas, 44600 Saint-Nazaire Saint-Nazaire 44600 Ville Port Loire-Atlantique Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

