Exposition hommage à Robert Micheau-Vernez 15 et 16 septembre Eglise Saint-Michel entrée libre

A Saint-Michel-en Grève, ces journées seront marquées par l’inauguration officielle, le samedi 16 Septembre 2023 à 11h, de la venelle qui relie la rue de l’église à la rivière du Kerdu et qui portera le nom du peintre Robert Micheau-Vernez (1907-1989) .

Cet artiste a créé les trois vitraux de la façade Nord de l’église pour remplacer ceux qui avaient été détruits en 1943 par des déflagrations de mines . Ils représentent l’Archange Saint Michel, la Reine d’Arvor avec des textes en breton et le baptême du Christ dans la verrière du baptistère qui vient d’être entièrement et magnifiquement restaurée.

Ils ont été classés à l’inventaire des Monuments historiques en 2013. Ce qui est remarquable, c’est qu’à cette occasion et vu la qualité d’ensemble du site, l’église et son cimetière marin – le seul des Côtes d’Armor – ont été classés en totalité.

Son fils, Mikaël Micheau-Vernez, exposera dans la salle des fêtes des œuvres de cet artiste pluridisciplinaire : art sacré pour les vitraux des églises de St Michel mais aussi du Conquet, céramiste avec des sculptures en faïence habillées en costumes bretons et éditées par la manufacture Henriot à Quimper, affichiste, illustrateur, peintre avant tout, considéré comme un véritable alchimiste de la couleur.

De plus, Mikaël Micheau-Vernez donnera dans cette même salle une conférence le samedi 16 septembre à 17h30 avec projection d’images illustrant la vie et l’œuvre de ce grand artiste.

Enfin, l’église et son cimetière marin seront ouverts au public le samedi et le

dimanche de 10h à 19h avec présentation de l’église et de son orgue.

Eglise Saint-Michel rue de l’église, 22300, Saint-Michel-en-Grève Saint-Michel-en-Grève 22300 Côtes-d’Armor Bretagne 06 68 15 32 62 https://saintmichelengreve.com/portfolio/leglise/ https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00089646;https://saintmichelengreve.com/le-patrimoine-historique/ Eglise du 15ème siècle et cimetière marin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T16:30:00+02:00 – 2023-09-15T19:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

