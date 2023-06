Partez à la découverte du patrimoine de ce village Église Saint-Michel Saint-Michel-de-Bannières Saint-Michel-de-Bannières Catégories d’Évènement: Lot

Saint-Michel-de-Bannières Partez à la découverte du patrimoine de ce village Église Saint-Michel Saint-Michel-de-Bannières, 17 septembre 2023, Saint-Michel-de-Bannières. Partez à la découverte du patrimoine de ce village Dimanche 17 septembre, 09h00 Église Saint-Michel Gratuit. Sur inscription. Assiette gourmande à 8 €. Voici un charmant programme pour ce dimanche.

Tout d’abord, vous aurez l’opportunité de partir à la découverte du chemin des moines, qui s’étend sur une distance de 10 kilomètres.

Ensuite, vous pourrez visiter le parc du château de Balager, situé à Condat.

Pour combler vos papilles, une délicieuse assiette gourmande vous sera proposée au four communal de Condat.

Poursuivez votre exploration en parcourant le bourg de Condat, où vous pourrez admirer les anciens commerces datant de 1923.

Ne manquez pas de vous promener dans le magnifique parc du château de Bannières.

Enfin, terminez cette journée bien remplie en vous rendant sur la place de l’église, où vous pourrez visiter l’exposition de Gilles Sacksick.

Et pour couronner le tout, profitez d’un moment convivial en participant au pot de l’amitié.

Nous vous donnons rendez-vous à 9h sur la place de l'église Saint-Michel de Bannières ! Église Saint-Michel 46110 Saint-Michel-de-Bannières Saint-Michel-de-Bannières 46110 Lot Occitanie 06 33 12 26 11 [{« type »: « phone », « value »: « 06 71 25 42 41 »}] L'église de Saint-Michel de Bannières date du XIIe siècle. Elle contient le testament spirituel du prieur des moines de Tibbhirine. Le village est en limite du département de la Corrèze, il appartient à la région du Haut Quercy. Parkings.

