Exposition : « Gilles Sacksick, un peintre à Saint-Michel-de-Bannières » Église Saint-Michel Saint-Michel-de-Bannières, 16 septembre 2023, Saint-Michel-de-Bannières.

Exposition : « Gilles Sacksick, un peintre à Saint-Michel-de-Bannières » 16 et 17 septembre Église Saint-Michel Gratuit. Entrée libre.

L’exposition de peinture intitulée : « Gilles Sacksick, un peintre à Saint-Michel-de-Bannières » est présentée à deux endroits : à l’arrière de la nef et dans une salle capitulaire.

Cette église du XIIe siècle abrite le testament spirituel de Christian de Chergé, prieur des moines de Tibhirine, et certaines œuvres du peintre font écho à cet héritage.

L’église, qui est classée au titre des Monuments historiques, a récemment été entièrement rénovée et propose diverses activités culturelles.

Église Saint-Michel 46110 Saint-Michel-de-Bannières Saint-Michel-de-Bannières 46110 Lot Occitanie 06 33 12 26 11 L’église de Saint-Michel de Bannières date du XIIe siècle. Elle contient le testament spirituel du prieur des moines de Tibbhirine. Le village est en limite du département de la Corrèze, il appartient à la région du Haut Quercy. Parkings.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Colette Laprévôte