Saint-Michel-de-Bannières Visite de l’église et de l’exposition de peinture Gilles Sacksick Église Saint-Michel Saint-Michel-de-Bannières, 16 septembre 2023, Saint-Michel-de-Bannières. Visite de l’église et de l’exposition de peinture Gilles Sacksick 16 et 17 septembre Église Saint-Michel Gratuit. Entrée libre. Pour plus d’informations, veuillez contacter l’association Saint-Michel Passion au : 06 33 12 26 11. Visite de l’église et de l’exposition de peinture Gilles Sacksick : « un peintre à St Michel de Bannières ». Église Saint-Michel 46110 Saint-Michel-de-Bannières Saint-Michel-de-Bannières 46110 Lot Occitanie 06 33 12 26 11 L’église de Saint-Michel de Bannières date du XIIe siècle. Elle contient le testament spirituel du prieur des moines de Tibbhirine. Le village est en limite du département de la Corrèze, il appartient à la région du Haut Quercy. Parkings. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

