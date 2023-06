Découvrez une église située sur un éperon rocheux surplombant la vallée du Dourdou Église Saint-Michel Rodelle Rodelle Catégories d’Évènement: Aveyron

L'église Saint-Michel de Rodelle, classée au titre des Monuments historiques en 1991, est située à Rodelle, sur une butte inscrite à l'inventaire des sites dont la conservation présente un intérêt général. Pour en savoir plus : https://www.rodelle.fr/decouvrir/histoire-et-patrimoine/rodelle/

Au XIIe siècle, les religieux de Montsalvy bâtirent une église à partir du chœur de la chapelle du château pour le service du culte.

Le 14 septembre 1463, Monseigneur Bertrand de Chalençon, en visite pastorale à Rodelle, prescrivit d’en réparer le clocher avant deux ans et d’y faire d’autres réparations. Grâce aux religieux de Montsalvy et aux paroissiens, l’église fut en quelque sorte réédifiée en sa forme actuelle.

Il convient de noter que le clocher qui devait se trouver primitivement à l’avant du sanctuaire, fut transféré sur la façade occidentale, dans un style très particulier que l’on appelle « clocher à peigne », très répandu dans le Cantal, mais peu fréquent en Aveyron. L’église de Rodelle se compose de trois parties : le chœur roman avec une abside à cinq pans et un arc triomphal, la nef gothique avec chapelles latérales sur le côté Sud et le massif occidental construit avec de pierres de réemploi à une époque tardive. Dans la chapelle de Notre Dame de Pitié, on peut admirer une remarquable piéta en pierre qui serait l’œuvre d’artistes d’Albi au XVIe siècle, ce qui expliquerait sa ressemblance avec celle de Saint Salvy d’Albi. L’église de Rodelle est classée au titre des Monuments historiques depuis 1991. Accès par la RD n°68. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

