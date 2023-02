Foi et Partage Église Saint-Michel Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Foi et Partage Église Saint-Michel, 12 mars 2023, Paris. Foi et Partage Dimanche 12 mars, 20h30 Église Saint-Michel Les accompagnements de fins de vie que nous avons pu connaître. Après le petit document ‘Vivants !’, du diocèse. PARTAGER LA VIE JUSQU’AU BOUT » Église Saint-Michel 1 place Saint-Jean, 75017 Paris Paris 75017 Paris Île-de-France Entrée libre

Dimanche 12 mars 2023 20H30-22H15

Salle Sainte Agnès

2023-03-12T20:30:00+01:00

2023-03-12T22:15:00+01:00

