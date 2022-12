Abbé-Mousse-Papas Église Saint-Michel Paris Catégorie d’évènement: Paris

Abbé-Mousse-Papas Église Saint-Michel, 1 décembre 2022, Paris. Abbé-Mousse-Papas Jeudi 1 décembre, 20h30 Église Saint-Michel Jeudi 1er décembre, à 20h30 Église Saint-Michel 1 place Saint-Jean, 75017 Paris Paris 75017 Paris Île-de-France Ce groupe rassemble les pères de famille pour une soirée de formation, de prière et de convivialité, plusieurs fois dans l’année. Ce jeudi 1er décembre, nous échangerons sur le thème « Paternité et éducation ».

