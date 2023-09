Visite guidée d’une église du XIVe siècle Église Saint-Michel Montaner, 16 septembre 2023, Montaner.

Visite guidée d’une église du XIVe siècle 16 et 17 septembre Église Saint-Michel Gratuit. Entrée libre.

Venez découvrir cette église du XIVe siècle, remaniée au fil du temps, et ses superbes peintures murales datant de la fin du Moyen Âge et du XVIe siècle. Des visites commentées seront conduites le samedi à 11h, 15h et 16h30 et le dimanche à 15h et 17h.

Église Saint-Michel Lavielle, 64460 Montaner Montaner 64460 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 81 98 29 http://www.tourisme-vic-montaner.com Cette église du XIVe siècle présente un ensemble de peintures murales des XIVe, XVe et XVIe siècles. Elle est composée d’une nef de trois travées, d’un chœur polygonal, de croisées d’ogives à profils chanfreinés (sauf berceau en plâtre à la première travée ouest). Le contrebutement des voûtes de nef est assuré essentiellement par un contrefort intérieur sur lequel retombent les arcs d’une niche profonde constituant chapelle latérale. Les murs de la nef pourraient être antérieurs au XVIe siècle, au moins dans certaines de leurs parties. À l’extérieur, la toiture accuse la surélévation du chœur par une disposition de couverture en pavillon à forte pente. La porte d’entrée ouest en arc brisé est surmontée d’un chrisme gravé dans un carré où les mots Rex, Lux et Lex s’entremêlent aux symboles habituels. Dans le chœur, des boiseries Régence encadrent l’ensemble du maître-autel. La totalité des murs est couverte de peintures. Une grande composition représente le Paradis, le Purgatoire et l’Enfer.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Château de Montaner