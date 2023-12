Visite libre de l’église et sa crèche – Saint Michel de Livet Eglise Saint Michel Livarot-Pays-d’Auge, 16 décembre 2023, Livarot-Pays-d'Auge.

Livarot-Pays-d’Auge Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2023-12-16 14:00:00

fin : 2023-12-17 17:00:00

L’ Association de Sauvegarde du Patrimoine de Saint Michel de Livet vous invite à venir découvrir l’église et sa crèche les 16 et 17 décembre de 14h00 à 17h00..

L’ Association de Sauvegarde du Patrimoine de Saint Michel de Livet vous invite à venir découvrir l’église et sa crèche les 16 et 17 décembre de 14h00 à 17h00.

L’ Association de Sauvegarde du Patrimoine de Saint Michel de Livet vous invite à venir découvrir l’église et sa crèche les 16 et 17 décembre de 14h00 à 17h00.

.

Eglise Saint Michel Saint Michel de Livet

Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-13 par OT CA de Lisieux Normandie