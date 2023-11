Les anges du Baroque Eglise Saint Michel Lesneven Catégories d’Évènement: Finistère

Lesneven Les anges du Baroque Eglise Saint Michel Lesneven, 9 décembre 2023, Lesneven. Lesneven,Finistère .

2023-12-09 fin : 2023-12-09 22:00:00. .

Eglise Saint Michel

Lesneven 29260 Finistère Bretagne

Mise à jour le 2023-11-03 par Tourisme Côte des Légendes – Nord Bretagne Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Lesneven Autres Lieu Eglise Saint Michel Adresse Eglise Saint Michel Ville Lesneven Departement Finistère Lieu Ville Eglise Saint Michel Lesneven latitude longitude 48.57217;-4.32446

Eglise Saint Michel Lesneven Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lesneven/