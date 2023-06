The Curious Bards, musiques scandinaves anciennes, interprète « sublimation » Eglise Saint-Michel, La Ferté-Saint-Aubin La Ferté-Saint-Aubin, 16 juin 2023, La Ferté-Saint-Aubin.

The Curious Bards, musiques scandinaves anciennes, interprète « sublimation » Vendredi 16 juin, 20h30 Eglise Saint-Michel, La Ferté-Saint-Aubin Informations sur www.festival-sully.fr ou infobilletterie.festivalsully@tourismeloiret.com

Sarah Van Oudenhove, viole de gambe

Jean-Christophe Morel, cistre

Colin Heller, violon et nyckelharpa

Alix Boivert, violon, hardingfele et direction

Ilektra Platiopoulou, mezzo-soprano

Depuis 2015, The Curious Bards réunit cinq musiciens amoureux des musiques traditionnelles des mondes gaélique et celte, issus du monde de la musique ancienne et des prestigieux conservatoires de Lyon, Paris et Bâle.

Ce nouveau programme met en lumière un répertoire méconnu, celui des pays scandinaves. Au moyen de nouveaux instruments typiques comme la nyckelharpa suédoise ou le hardingfele norvégien, The Curious Bards dévoilent toute la richesse d’une musique d’une magnifique singularité mélodique et harmonique, notamment influencée par la culture gaélique. Ces danses et chansons composées au XVIIIe siècle proviennent toutes de manuscrits jusqu’alors très peu explorés. Un programme unique, exotique et d’une fraîcheur intense !

Le premier album de l’ensemble est sorti à l’automne 2017 dans le label Harmonia Mundi.

Eglise Saint-Michel, La Ferté-Saint-Aubin Rue Saint-Michel, La Ferté-Saint-Aubin La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-16T20:30:00+02:00 – 2023-06-16T22:30:00+02:00

