Festival du Livre Picardie des Châteaux – Salon du livre d’Histoire(s) Église Saint-Michel Crécy-au-Mont, 16 septembre 2023, Crécy-au-Mont.

Festival du Livre Picardie des Châteaux – Salon du livre d’Histoire(s) Samedi 16 septembre, 10h00 Église Saint-Michel entrée libre

Festival du livre Picardie des Châteaux : Salon du livre d’Histoire(s) à Crécy au Mont

10h-18h, dans l’église de Crécy-au-Mont :

-Onze auteurs (Pascale Delacourt-Stelmazinski, Laura Reverdy, Pierre Commeine, Annick Etienne-Jumeau, Amis de l’église St Julien de Royaucourt, Sébastien Kulemann, Patrice Murice, Romain Questroy, Philippe Boutigny, Philippe Chrétien, Hervé Paturé) présentent leurs romans historiques ou leurs livres de recherches historiques.

Dédicaces de 10h à 18h, 14h-17h discussions et tables rondes

-Une bouquinerie de livres d’Histoire

-Une exposition (ONAC-VG)

-Animations Guerres mondiales et Jeux vidéo (ACJV)

Au départ de l’église, 3 visites guidées du cimetière militaire de Crécy-au-Mont à 11h, 13h30 et 16h , (visite associée à des lectures théâtrales sur site)

Église Saint-Michel Rue de la Montagne – 02380 Crécy-au-Mont Crécy-au-Mont 02380 Aisne Hauts-de-France 06 15 70 20 51 https://www.facebook.com/crecyaumont Crécy-Au-Mont est un petit village, niché au cœur de l’Aisne, en Picardie. Entouré de verdure et jalonné de chemins de randonnées verdoyants il aspire au calme et à la quiétude. Chargé d’histoire,L’église de Crécy-Au-Mont fait partie de ce passé et veille de sa hauteur sur notre charmante bourgade. Nous espérons que vous prendrez autant de plaisir que nous à la découverte et la contemplation de ce lieu qui, bien qu’ayant traversé des épreuves n’a rien perdu de sa superbe.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

