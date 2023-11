Noël en Pologne. Les voix orthodoxes de Varsovie Eglise Saint Michel Chamonix-Mont-Blanc, 27 décembre 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Ensemble vocal « Katapetasma » Voix d’hommes

Łukasz HAJDUCZENIA baryton soliste et dir.

Liturgie et chœurs orthodoxes,

chants traditionnels de Noël de Pologne, de Biélorussie, d’Ukraine et de Serbie..

2023-12-27 20:00:00 fin : 2023-12-27 21:30:00. EUR.

Eglise Saint Michel Place de l’église

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Katapetasma » Vocal Ensemble Male voices

Łukasz HAJDUCZENIA baritone soloist and dir.

Orthodox liturgy and choirs,

traditional Christmas carols from Poland, Belarus, Ukraine and Serbia.

Conjunto vocal « Katapetasma » Voces masculinas

Łukasz HAJDUCZENIA barítono solista y dir.

Liturgia ortodoxa y coros,

villancicos tradicionales de Polonia, Bielorrusia, Ucrania y Serbia.

Vokalensemble « Katapetasma » Männerstimmen

Łukasz HAJDUCZENIA Baritonsolist und Dirigent.

Orthodoxe Liturgie und Chöre,

Traditionelle Weihnachtslieder aus Polen, Weißrussland, der Ukraine und Serbien.

