Concert du Choeur du Prieuré Eglise Saint Michel Chamonix-Mont-Blanc, 17 décembre 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Le Chœur du Prieuré de Chamonix donne son traditionnel concert de fin d’année, intitulé « Noël à Londres »..

2023-12-17 18:00:00 fin : 2023-12-17 . .

Eglise Saint Michel Place de l’église

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



The Chœur du Prieuré de Chamonix gives its traditional end-of-year concert, entitled « Christmas in London ».

La Chœur du Prieuré de Chamonix ofrece su tradicional concierto de fin de año, titulado « Navidad en Londres ».

Der Chor des Priorats von Chamonix gibt sein traditionelles Konzert zum Jahresende mit dem Titel « Weihnachten in London ».

Mise à jour le 2023-11-16 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc