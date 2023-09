Visite avec audio-guide de l’église de Castéra-Loubix Église Saint-Michel Castéra-Loubix, 16 septembre 2023, Castéra-Loubix.

Visite avec audio-guide de l’église de Castéra-Loubix 16 et 17 septembre Église Saint-Michel Gratuit. Entrée libre.

Visitez librement l’église Saint-Michel grace à un audio-guide, lors des Journées européennes du patrimoine.

Église Saint-Michel 64460 Castéra-Loubix Castéra-Loubix 64460 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Découvrez cette église de plan basilical, à nef unique et chevet en hémicycle. Sur le côté sud se greffe une chapelle et la sacristie. Les murs sont construits d’un appareil de cailloux roulés disposés en épi, renforcés par des chainages de briques et soutenus par trois contreforts appuyés sur la partie circulaire de l’abside. Un porche surajouté abrite l’entrée. Le chœur circulaire est orné de fresques du XVe siècle, retraçant les différents épisodes de la mort du Christ (jugement, chemin de croix, crucifixion, résurrection) et se terminant par un grand jugement dernier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

